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Радостное событие для 60 семей

В Горно-Алтайске ввели в эксплуатацию многоэтажный дом по улице Осипенко 31. Среди прочих ключи от новых квартир получили 14 семей из города и две семьи из Улаганского района по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

РА по темпам жилищного строительства занимает первое место в Сибири. А с 2013-го в регионе в рамках профильной программы было переселено 66 домов. Люди получили 740 квартир. И для этих 16 семей, что когда-то проживали в аварийных домах по улице Шелковичная и Зеленая сегодня очень особенный день.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Здесь реальное дело органов власти. Я приношу извинения, за то, что долгие годы вы дорогие земляки проживали в таки условиях. Сейчас президентом страны Путиным дано поручение продлить действие программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Посмотрите сколько мы уже сделали крыш и фасадов. Сейчас реализуется президентская программа по благоустройству придворовых территорий».

Ключи от новых квартир на Осипенко 31 получили в том числе две семьи из Улаганского района. Радости новоселов не было предела.

Перерезание красной ленточки и вручение символического ключа от дома - застройщик передает директору управляющей компании. Экскурсия в одну из квартир также в плане программы. Первые лица региона осмотрели новую жилплощадь и оценили качество ремонта.

Владимир Виноградов