НОВОСТИ

В РА впервые прошли соревнования по алтайскому многоборью «Игры Ирбизека»

В связи с празднованием 95-летнего юбилея республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», на стадионе «Спартак» состоялись соревнования по национальным видам спорта. Также здесь прошли соревнования лучников "Стрелы Сартакпая".

Из глубины веков у батыров Алтая идет традиция меряться в силе, ловкости, меткости и быстроте. "Камчы согыш" - умение мастерски бить плеткой по целям. "Таш кодуриш" суметь поднять камень, "Алтай куреш" -побороть своего противника, "Окдяя адыш" -попасть метко в цель и "Дугуриш" - бег на дистанцию. В алтайское многоборье включили все эти виды спортивных состязаний. Каждый участник должен был пройти через все испытания. Попробовать свои силы в «Играх Ирбизека» вызвались 23 баатыра.

Эти соревнования были посвящены 95-летию юбилея республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны». Участников первых состязаний приветствовали представители органов власти. Они пожелали спортсменам достижений и яркой победы. Для организаторов было очень важно показать всю красоту и мощь алтайских богатырей.

АЙСУЛУ КЫЙГАСОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ "АЛТАЙДЫН ЧОЛМОНЫ" «Алтайдын Чолмоны в течение 95 лет являются хранителями и продолжателями добрых, алтайских традиций. Национальные виды спорта яркое этому подтверждение. Все эти годы наши коллеги отражали, публиковали статьи о национальных видах спорта. В этом году проводим такой фестиваль впервые».

Зрители также с удовольствием болели за каждого спортсмена, ведь пройти всю дистанцию и показать хорошие результаты получалось далеко не у всех. Если кто-то мастерски стрелял из лука, то на таком же уровне нужно было и бороться и пробежать с 70 килограммовым камнем и набрать максимальные очки по всем видам. Здесь же в рамках соревнований прошли и состязания лучников "Стрелы Сартакпая". Доказывали свое превосходство в меткости 20 лучников со всех уголков нашей Республики. В командном зачете состязаний «Стрелы Сартакпая» среди 9 команд победу одержали онгудайцы. В личном зачете у мужчин победил Николай Шагаев, среди женщин - Ксения Кискина. В «Играх Ирбизека» интрига сохранялась до конца состязаний. По итогам всех 5 видов самое большее количество очков набрал спортсмен из Улагана. Александр Темдеков стал первым победителем Игр и по праву назван сильнейшим потомком Ирбизека.

Марина Кулеева