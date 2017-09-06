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Лучше всех выпускные экзамены сдали учащиеся республиканского классического лицея

Сегодня во всех 182-х школах региона ведутся занятия. Обучаются более 36 тысяч школьников, из них около 4 000 - это первоклассники. Как учреждения образования подготовились к новому учебному году, какие нововведения ждут учеников? Министр образования РА Алексей Бондаренко рассказал на пресс-конференции.

Если у ребят были школьные каникулы, то у министерства образования лето - это особый период для решения важных задач. На их плечи ложится подготовка и проведение аттестации, оздоровительная кампания и, конечно же, подготовка школ к новому учебному году. Особое внимание было уделено капитальному и текущему ремонтам. На эти цели было израсходовано более 189 миллионов рублей. Дети должны, получать знания в достойных и безопасных условиях, неоднократно заявлял глава региона. Поэтому все предписания, которые были представлены Роспотребнадзора постарались устранить.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Беспрецедентный шаг сделан главой региона Александром Бердниковым от 4 августа на заседании правительства когда мы говорили о готовности школ, он еще дополнительно выделил 15 млн рублей на устранение предписаний Роспотребнадзора и в "МО" для устранения проблем первостепенной важности эти средства были направлены».

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования оборудованы кнопками экстренного вызова и пожарной безопасности, кроме того везде установлены системы видеонаблюдения. Антитеррористическим мероприятиям в нашем регионе так же уделяется большое внимание. На пресс-конференции министр образования озвучил и итоги аттестации выпускников. Они, отметил Алексей Бондаренко, очень порадовали. Если в прошлом году высокобальных работ было 260, то в этом их число увеличилось до трехсот. Среди них 5, выполнены на 100 баллов.

Лидером среди общеобразовательных учреждений является республиканский классический лицей. Здесь было 65 высокобальных работ. Отдельное внимание на пресс-конференции министр, уделил и вопросу сменности школ. Сейчас только 77 процентов детей республики обучаются в первой половине дня. К 2025 году все дети должны будут обучаться с утра, чтобы вторая половина дня была занята дополнительным образованием, отметил Алексей Бондаренко. Также на встрече с журналистами, министр рассказал и о нововведениях этого года. Одним из них будет - введение нового учебного предмета в 10 классе - Астрономии. И уже в 2019 - вопросы по этому предмету будут включены в ЕГЭ по физике.