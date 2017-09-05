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Более 2-х тысяч горожан покорили Тугаю

Мы покорили гору Тугая! В рамках празднования Дня города состоялась традиционная "Тропа здоровья". В этом году она объединила более 2 000 горно-алтайцев от мала до велика. Массовое восхождение длиной 1 150 метров покорилось большинству.

Малыши, школьники, взрослые и пенсионеры, люди разных возрастов и профессий, пришли в этот день проверить свои силы. В этом году среди мужчин первым пришел к финишу Александр Гуляев. 7-кратный победитель восхождения. Его время 8 минут и 49 секунд. А самой быстрой среди девушек в этом году стала Марина Зятькова. Ее время от старта до финиша составило 10 минут 42 секунды.