Состоялось представление руководителя следственного управления Следственного Комитета России по РА

Новым руководителем ведомства указом президента назначен полковник юстиции Эдуард Францевич Новаковский. На встрече присутствовали руководители всех силовых правоохранительных структур субъекта, а также первые лица региона.
Полковник юстиции Эдуард Новаковский родился в 1968 году. Ранее работал, а затем возглавлял следственное управление следственного комитета по республике Мордовия. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степеней.