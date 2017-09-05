НОВОСТИ

Состоялось представление руководителя следственного управления Следственного Комитета России по РА

05gl suskНовым руководителем ведомства указом президента назначен полковник юстиции Эдуард Францевич Новаковский. На встрече присутствовали руководители всех силовых правоохранительных структур субъекта, а также первые лица региона.

Полковник юстиции Эдуард Новаковский родился в 1968 году. Ранее работал, а затем возглавлял следственное управление следственного комитета по республике Мордовия. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степеней.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.