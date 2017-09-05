НОВОСТИ

Состоялось представление руководителя следственного управления Следственного Комитета России по РА

Новым руководителем ведомства указом президента назначен полковник юстиции Эдуард Францевич Новаковский. На встрече присутствовали руководители всех силовых правоохранительных структур субъекта, а также первые лица региона.

Полковник юстиции Эдуард Новаковский родился в 1968 году. Ранее работал, а затем возглавлял следственное управление следственного комитета по республике Мордовия. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степеней.