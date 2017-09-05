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Школьники двух городских школ обучаются в здании ГАГУ

Учиться в одну смену. Более шестисот учеников 1-ой и 9-ой городских школ с сентября учатся в одну смену. Для этого специально подготовили аудитории корпусов Горно-Алтайского госуниверситета. Сегодня они полностью приспособлены для школьников. На эти цели из республиканского бюджета выделено порядка 17-ти миллионов рублей. Глава республики Александр Бердников осмотрел, в каких условиях получают знания старшеклассники Горно-Алтайска.

В Аграрном колледже ГАГУ помимо студентов в этом году обучаются 297 ребят из гимназии №9. 12 полностью укомплектованных классов проходят обучение в условиях соответствующих всем нормам и требованиям.

ТАТЬЯНА ШЕВЧЕНКО, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ № 9 "ГАРМОНИЯ": «Сейчас в каждом кабинете интерактивная доска, помимо меловой доски интерактивная, компьютер, проектор и много очень наглядных пособий, которые мы тоже имели возможность приобрести из тех средств, которые нам выделены из регионального бюджета».

Елизавета Попова перешла в 9 класс. Раньше у девочки практически не было свободного времени. Учась во вторую смену у Лизы после занятий едва хватало времени на выполнение домашнего задания.

В здании университета по улице Ленина сегодня занимается 361 ученик с 7-го по 11 класс из первой школы. Для того, чтобы аудитории этого корпуса ГАГУ могли принимать школьников из республиканского бюджета выделено более 10-ти миллионов рублей. На эти средства приобретена мебель, компьютерная техника, наглядные пособия и спортинвентарь, кроме того выполнен текущий ремонт классов. Чтобы перевод школьников в здание ВУЗа стал возможен, главой региона Александром Бердниковым была проделана большая работа, в том числе и на федеральном уровне.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «В Государственном университете была возможность без ущемления прав студентов и снижения комфортности обучения уплотнить учебные группы без нарушения технологии обучения и высвободить дополнительные площади. Хотя это федеральная собственность, мы эти вопросы решили с Росимуществом РФ, Министерством образования и науки России. Я сегодня просто проверил, как выполнены поручения наши. И руководство школы и ученики, я прошёл много классов, по отзывам родителей тоже - довольны, что для их детей созданы такие условия. Я сторонник того, чтобы проблемы не загонять в угол, а вытаскивать их на поверхность и, конечно, решать».

Сегодня в ГАГУ созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и всем нормам безопасности. Как отмечает глава республики Александр Бердников работы по переходу учеников на обучение в одну смену будут продолжены. Уже сейчас в Горно-Алтайске идёт строительство новой школы на Заимке и ближайшее время начнутся работы по строительству 7-ой школы.

Иван Яськов