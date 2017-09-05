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В селе Элекмонар появится новый детский сад

Такое решение принято Александром Бердниковым в ходе рабочей поездки в Чемальский район. Дошкольное учреждение будет на месте бывшей центральной районной больницы. Напомним, в ноябре прошлого года новая современная ЦРБ была в открыта в Чемале. В Элекмонаре в очереди на детский сад сегодня стоит порядка 60-ти детей, а действующее дошкольное учреждение рассчитано всего на 50мест.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы решили провести в кратчайшие сроки работы по проектированию капитального ремонта, реконструкции. В 2018 году заложить ресурсы в бюджет РА, чтобы здесь к 1 сентября 2018 года сделать современный хороший детский садик, с современным оснащением, с современными технологиями, вентиляция, отопление и всё остальное. Старое здание, которое не пригодно для функционирования детсада мы снесем, здесь будет хорошая игровая площадка, реконструированная котельная, система водоснабжения».

Кроме детского сада на территории бывшей ЦРБ появится офис врачебной практики. Здесь жители Элекмонара смогут получить медицинскую помощь не выезжая в райцентр.