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О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону

Глава региона А. Бердников провел рабочее совещание с руководителями органов государственной власти и главами муниципальных образований в режиме видеоконференции. Речь шла о готовности жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

По большинству показателей регион идет с опережением графика. Готовность жилфонда составляет 85%, котельных – 91%, тепловых сетей – 77, водопроводов – 88%, нормативный запас твердого топлива – 75 и жидкого топлива – 84%. Вместе с тем отмечается незначительное отставание по некоторым районам: Майма, Чоя, Турачак, Шебалино. В связи с чем, А. Бердников потребовал от глав районов обозначить зоны риска и объяснить причины.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «На протяжении последних девяти лет отопительный сезон в регионе проходил без срывов и серьезных сбоев. Давайте и дальше так. Уголь и подготовка инженерных сетей - это святое. Это должно везде быть. Посмотрите еще по объектам социальной сферы дополнительно».

Сегодня 100 % готовность только в Усть-Коксинском районе. В Шебалино не завершены работы в одной котельной, в Чое проводится капремонт, устанавливается газовый котел. В Майме и Горно-Алтайске отставание по нормативному запасу топлива.

Глава региона также заслушал информацию по другим районам. Он поручил проконтролировать завоз и обеспечение углем, подготовку инженерных сетей бюджетных учреждений и организаций в МО. Особенно объекты ЖКХ в высокогорных районах.

АБЗАЛ МУКТАСЫРОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН": «На сегодняшний день 300 тонн по социальным учреждениям завезено, 250 тонн на сельские поселения. И до конца октября мы завезем запас угля до следующего марта месяца».

Все подготовительные работы объектов ЖКХ А. Бердников поручил завершить в срок до 15 сентября. И напомнил, что паспорта готовности к отопительному периоду в соответствии с законодательством необходимо получить до 15 ноября. Хотя в нашем регионе этот процесс происходит гораздо раньше, подчеркнул глава.

Владимир Попошев