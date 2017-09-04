НОВОСТИ

Горно-Алтайску исполнилось 89 лет

По традиции день города отметили шумно, весело и с размахом. Выставки, концерты, шоу-программы, конкурсы и спортивные состязания. Впервые состоялось шествие первоклассников. Для детей была масса увлекательных площадок с играми и мастер-классами. Для взрослых устроили соревнования в плавании, рыбной ловле, шахматам и футболу.

Более тысячи городских первоклассников в этом году пошли в школу. Их приветствовали аплодисментами и добрыми напутственными словами. Юные, нарядные и очень любознательные школьники -будущее нашего региона. В день рождения города они отпустили в небо разноцветные шары с пожеланиями.

В это же время на различных площадках Горно-Алтайска шли мероприятия. В центральном сквере развернулись выставки. "Время в памятниках истории...","Родная столица-мастерами гордится", Выставка учебных заведений, "Золотая пчелка Горного Алтая", "Осенний калейдоскоп" и многие другие. Гости и жители столицы с удовольствием дегустировали блюда, представленные национальными диаспорами, фотографировали шедевры из природных материалов и узнавали много интересного.

В это же время на центральной площади шла культурная программа. На сцене лучшие коллективы Горно-Алтайска радовали зрителей своими песнями и хореографическими постановками. Спортивная часть праздника также была очень насыщенной. На стадионе «Спартак» прошел турнир памяти политика Сергея Пекпеева. В числе почетных гостей знаменитый спортсмен и политик - Николай Валуев.

Также в спортивной части Дня города состоялось "Восхождение на Тугаю", победителям которого достались ценные подарки. Завершилась праздничная программа вечерним концертом и фейерверком.

Марина Кулеева