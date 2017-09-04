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3-е сентября - дань памяти жертв террора

У подножья Тугаи состоялся митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в день трагических событий в Беслане 2004-го, когда при захвате боевиками одной из городских школ погибли более 300 взрослых и детей.

Именно так, и никак иначе. Горожане все как один, почтили память погибших в террористических атаках. Почти все ребята, пережившие трагедию 13 лет назад в Беслане, сейчас уже окончили школу и учатся в институтах. Для остальных, к сожалению, первый звонок стал последним. Война, как бы она не называлась, локальная, или мировая - это страшно. И об этом говорят те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях. Денис Панфилов. Его последняя командировка в Чечню была 14 лет назад. Но несмотря на столь отдаленное время он не может не сопереживать тем событиям, которые происходят сегодня на Северном Кавказе и на Сирийско-арабской территории. И сегодня он обращается к подрастающему поколению.

ДЕНИС ПАНФИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС» УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Ну, во-первых, это получать достойное образование, чтобы были светлые мысли в голове и большая любовь к своей родине, чтобы вы в любой момент смогли встать на ее защиту».

3 апреля текущего года произошла террористическая атака в Петербургском метрополитене. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли. Наша землячка Вера Зяблицкая стала очевидцем тех трагических событий.

Терроризм - уже не на газетных страницах, а гораздо ближе. И бороться с этим явлением очень трудно, но жизненно необходимо.

Как дань памяти погибшим в терактах участники митинга отпустили белые шары в мирное голубое горно-алтайское небо.

Владимир Виноградов