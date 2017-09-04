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Во всех школах республики начался новый учебный год

Каждый муниципалитет к нему основательно подготовился. В Улаганснком районе за парты сели порядка 2 000 учеников. Школы всегда были гордостью муниципалитета. Это и педагоги - профессионалы и учащиеся, которые неоднократно доказывают, что они - будущее Улаганского района.

К началу нового учебного года было готово всё. Текущий ремонт провелся во всех школах района. На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 4 млн рублей и более 2 млн было направлено из республиканского, на капитальный ремонт спортзала Балыктыюльской школы.

Чтобы подготовить всех школьников к началу нового учебного года, в районе проводилась акция, "собери ребенка в школу". В бюджете муниципалитета для этого было заложено 150 тысяч рублей. Кроме того местные предприниматели откликнулись и оказали финансовую поддержку. Свою помощь детям из неполных и малообеспеченных семей оказали и люди с ограниченными возможностями, они устроили автопробег и провели концерт, все вырученные средства были направлены на приобретение канцелярских принадлежностей. На линейке многим ребятам были вручены портфели, со всеми необходимым для учебы, которая, кстати, как отметила директор школы, является главным залогом успеха.

Стоит отметить, что уже на линейке у учащихся 9 и 11 классов был боевой настрой на учебу. Ведь этот год для них особенный - выпускной. Впереди экзамены, о которых они думают уже сейчас.

Кроме учёбы ребята в Улаганском районе, получают, весьма успешно, и дополнительные образование. Они поют, танцуют, посещают кружки и клубы. Завоевывают кубки, золотые медали, награды международного уровня. Как говорится, успевают во всем и в учебе, и в игре. Все условия для ребят созданы, остается только немного приложить усилия для очередных побед.