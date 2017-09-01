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В Горно-Алтайском политехническом колледже начали новый учебный год

1 сентября. Друзья и однокурсники, цветы и встреча с любимыми мастерами и педагогами. Одно из самых крупных учреждений профессионального образования в Республике Алтай - Политехнический колледж им. М. Гнездилова. Здесь обучаются будущие повара, автомеханики, модельеры-конструкторы, строители и социальные работники. Всего 34 специальности.

ЕЛЕНА БАСАРГИНА, ДИРЕКТОР ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА им. М.З. ГНЕЗДИЛОВА: «В этом году 750 очников и еще сто заочников будет. На первом курсе 900 человек. Разрешите поздравить всех с таким замечательным днем всех!»

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, по традиции награждали лучших, благодарили заслуженных преподавателей и мастеров. Студентов и педагогов с Днем знаний поздравил спикер Государственного Собрания- Эл Курултай РА В. Тюлентин.

Политехнический колледж каждый учебный год открывает новые специальности, обучает тем профессиям, которые востребованы на современном рынке труда. Достижения студентов и преподавателей известны на всю Республику. А выпускники трудоустраиваются практически на 100%.

Сегодня для студентов звучит первый звонок, а уже с завтрашнего дня начинаются в Колледже будни с лекциями, практическими занятиями, экзаменами и зачетами.

Марина Кулеева