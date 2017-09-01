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ТУРАЧАК: ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА В НОВОЙ ШКОЛЕ

Сегодня День знаний. Новый учебный год начался в 182 школах региона. В них состоялись традиционные торжественные линейки. 3 900 первоклассников впервые услышали школьный звонок. В Турачаке была сдана первая очередь средней школы. В новом трехэтажном корпусе будет начальная и основная школа.

Этого события без преувеличения ждал весь Турачак. Новая школа построена в центре села в кратчайшие сроки. Теперь тысяча девчонок и мальчишек будут заниматься в достойных условиях. Школа полностью соответствует всем требованиям и оснащена самым современным оборудованием.

Первый раз в первый класс в Турачаке пойдут 130 человек. Все эти мальчишки и девчонки сядут за парты в новых просторных классах, и только по рассказам старшеклассников и педагогов будут знать о тех условиях, в которых дети райцентра занимались раньше. Напомним, в октябре 2015-го здание было признано аварийным. По оценкам специалистов, причиной - стало землетрясение 2003-го. В течение двух лет школьники вынужденно занимались в 11-ти приспособленных помещениях.

НАТАЛЬЯ ЛАПОНИНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ТУРАЧАКСКОЙ ШКОЛЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РА: «Надо сказать, что приспособленные помещения были оптимально адаптированы для нас. Нам было более-менее комфортно. Мы за это благодарим всем, кто приложил к этому руки. И огромная радость, что мы сегодня открываем новую школу».

Когда было принято решение о закрытии старой школы - средств на строительство новой не было. Главой республики Алтай Александром Бердниковым была проделана большая работа, для того чтобы получить финансирование из федерального центра.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Я доложил об этой ситуации В.В. Путину, он с пониманием отнесся к моей просьбе, с глубоким пониманием, по-человечески. При всем при том, что в России проблем много без Турачакской школы, но по крайней мере, было дано поручение главе правительства РФ, была встреча с Д.А. Медведевым, который поддержал мою просьбу и проникся ответственностью к поручению президента. Были встречи с Д. Козаком, А. Силуановым, министром образования О. Васильевой. В результате мы сегодня в кратчайшие сроки имеем новый корпус. И при той динамике, которая сегодня существует, благодаря подрядчику Кудинову Ю. П. мы к 1 января 2018 года, меньше чем через полгода, сдадим основной корпус. Здесь тысяча детей будет обучаться практически в одну смену. Такого никогда в жизни не было - это современнейшая школы будущего века, с современным оборудованием, современными технологиями, с двумя спортзалами, оборудованием в пищеблоке – всё, чтобы достойно получать образование».

Это здание построено с нуля всего за два года. 3 этажа плюс цоколь. Современное оборудование, мастерские для девочек и мальчиков и даже лифт. Здесь будут обучаться дети до 9 класса, старшеклассники же пока начнут учебный год в здании детской школы искусств. Вторая очередь школы будет сдана к 1 января 2018 года.

ОКСАНА МУШАНСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ТУРАЧАКА: «Мы выражаем огромную благодарность главе РА А.В. Бердникову, а также руководству района, благодаря которым было принято решение о строительстве новой школы. Мы родители очень рады, что наши дети будут получать знания в таких современных, первоклассных условиях».

На торжественной линейке Почетными грамоты Главы РА были награждены руководители организаций, которые принимали учеников на время строительство школы. Звание «Почетный гражданин Республики Алтай» было присвоено директору Турачакского ДРСУ Анатолию Исакову, звания «Почетный строитель РА» удостоен подрядчик Юрий Кудинов. А ученики Денис Экибашев и Светлана Барбачакова получили в подарок планшеты за успехи в учёбе.

Иван Яськов