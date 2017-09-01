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АЛТАЙ - ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

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В ПРОГРАММЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ АРХЕОЛОГ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР СУРАЗАКОВ

02 СЕНТЯБРЯ 2017.
08:50 НА КАНАЛЕ "РОССИЯ 1"

 

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