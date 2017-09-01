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В воскресенье в Горно-Алтайске пройдет фестиваль национальных игр

Впервые в Горно-Алтайске. В предстоящие выходные на стадионе "Спартак" пройдет фестиваль национальных игр, посвященный 95-летию республиканской массовой газеты "Алтайдыҥ Чолмоны". Спортивный праздник включает в себя турнир по стрельбе из лука «Стрелы Сартакпая» и алтайское многоборье «Игры Ирбизека» с участием лучших атлетов и стрелков Горного Алтая.

Республиканское издание учреждает Кубок среди команд и ценные призы, а также будут специальные призы: «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Самому молодому участнику». В многоборье вошли пять видов национального спорта: стрельба из лука, борьба куреш, поднятие камня, камчи и бег. Здесь участников также ждут денежные сертификаты.

В этот же день на стадионе «Спартак» будет заложен камень, где в дальнейшем планируется установить памятник алтайскому баатыру Ирбизеку. По окончанию фестиваля предполагается проведение мастер-классов по национальным алтайским играм, таким как стрельба из лука, куреш, камчы, шатра, тогус кумалак, тебек и тоҥжаан jÿгÿриш. Организаторы приглашают на праздник самых ловких, смелых и сильных.