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Где купить учебные принадлежности?

Школьные учебники и прописи, контурные карты и словари. Ассортимент "Центра учебной литературы" - это тысячи экземпляров от ведущих российских издательств. Все учебники и рабочие тетради соответствуют образовательным стандартам.

Собираясь в школу в колледж или университет все уже знают, что за литературой, книгами и тетрадями нужно отправится в Центр учебной литературы. Здесь студентам и школьникам предлагают отличный выбор. Задачники, тесты, сборники контрольных, атласы, контурные карты, словари и наглядные пособия. Продавцы консультанты с многолетним стажем ответят на любой вопрос и предложат то, что нужно именно Вам. Литература для самого разного возраста от дошколят до аспирантов. Учителя и педагоги также здесь найдут все необходимое для своей работы.

ЛЮДМИЛА СУРТАЕВА, ДИРЕКТОР ООО "ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ": «Мы можем дать консультацию и подобрать литературу. Работаем с издательствами, являемся официальными представителями ведущих издательств России "Дрофа", "Просвещение", поэтому цены у нас более низкие в регионе, контрафактность исключается».

За последние годы этот центр стал одним из самых популярных мест, где можно найти все необходимое по выгодной цене. Здесь же теперь можно купить игрушки. Товар отличного качества от российских производителей. Руководство магазина предлагают только сертифицированные изделия из экологически чистых материалов. Для юных художников, скульпторов и ремесленников найдутся наборы для творчества. Канцелярские товары также здесь в большом ассортименте.

ЛЮДМИЛА СУРТАЕВА, ДДИРЕКТОР ООО "ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ": «Хотелось бы поздравить всех с наступающим учебным годом, пожелать успехов в учебе. Мы окажем любую помощь, кто придет к нам за покупкой.

1 сентября каждый первоклассник помимо того, что купит рабочие тетради, еще и получит подарок».

Центр учебной литературы переехал в другое здание, но находится на той же улице в том же районе города и приглашает всех жителей и гостей Горно-Алтайска за покупками.

Марина Кулеева