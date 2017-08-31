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Воздух в северо-западных микрорайонах Горно-Алтайска станет чище

На городских очистных сооружениях состоялось открытие Цеха механического обезвоживания осадка. Глава региона Александр Бердников провел рабочую встречу с коммунальщиками, жителями, общественниками, представителями городской администрации и осмотрел новое оборудование.

Такого оборудования нет ни в одном городе Сибири. Процесс полностью автоматизирован и для обслуживания достаточно одного человека. Это уникальный цех. Здесь японская автоматика и немецкие насосы, которые на западе себя полностью зарекомендовали. Объем фильтрации составляет примерно 140 кубометров в день, на выходе получается всего 7 кубометров осадка. Он компактный и вывозится всего двумя самосвалами. В дальнейшем его можно использовать для производства почвогрунта, топлива, гранул. Поэтому запах, по заверениям специалистов исключен.

МАХАБАТ БАЛАБАЕВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ВОДООТВЕДЕНИЯ АО "ВОДОКАНАЛ": «Запах пропадет в связи с запуском механического обезвоживания, так как осадок будет поступать не на иловые площадки, которые и дают запах, а будут поступать непосредственно в цех мехобезвоживания».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Вот как меня убеждают специалисты нужно потерпеть месяца полтора-два, чтобы то что раньше накопилось, чтобы высохло и ушло. Давайте в это верить. Я сегодня дал поручение Дандамаеву, чтобы на всякий случай посмотрите фирмы, которые предлагают услуги независимо, сколько это будет стоит мы возьмем реактивы, пусть они обработают, чтобы была полная гарантия, что этого не будет с наступлением весны».

ВИКТОР ДАНДАМАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ВОДОКАНАЛ": «Что касается цеха. На самом деле уникальное японское оборудование. Все сделано из нержавейки, есть запасные агрегаты. Все работает в автоматическом режиме».

Отметим, что реконструкция очистных сооружений была проведена в период с 12 по 16-й годы на сумму 114 млн.руб. Был отремонтирован блок очистки сточных вод, емкостные сооружения, построена дизельная электростанция, котельная, отремонтированы административные здания. В настоящее время в эксплуатацию запущен цех механического обезвоживания осадка. Стоимость работ более 96 млн. руб, из них оборудование на 44 млн. Львиная доля средств - порядка 70 млн. - из республиканского бюджета.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «По проекту, по заверениям специалистов, включая ученых, запаха не должно быть. Вот тот, который еще незначительно присутствует это со старых полей, которые мы постараемся обработать реактивами, чтобы его уничтожить, такое поручение сегодня дал. Сколько бы это не стоило, мы найдем эти деньги, поэтому проблема эта решена у нас. Была проблема с угольными котельными, до прихода сюда газа по решению президента РФ, ну и проблема - неприятный запах. Поэтому я еще раз извиняюсь за все уровни власти перед вами, дорогие жители столичного центра, надеюсь здесь все будет работать ритмично и от тех проблем, что были в этой части города, вы больше испытывать не будете и процесс можно считать завершен».

За заслуги в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие строительства в республике и в связи с введением в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений г. Горно-Алтайска благодарственными письмами правительства региона с вручением денежной премии отмечены плотник-бетонщик «СибКапСтрой" Евгений Михайлин, электросварщик Анатолий Ходаков, начальник цеха водоотведения «Водоканала» Махабат Балабаев.

Владимир Виноградов