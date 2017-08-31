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В Талде Усть-Коксинского района построят новый детский сад

Решение о проектировании нового здания принято главой региона А. Бердниковым в ходе рабочей поездки в Уймонскую долину. Особое внимание в программе своего визита он уделил объектам социальной инфраструктуры муниципалитета.

Детский сад «Солнышко» размещается в двухэтажном деревянном здании 1964-го года постройки, бывшем жилом доме. Это единственный детский сад, который посещают 65 сельских детей.

Его осмотрел глава региона А. Бердников. За полвека здание дошкольного учреждения совсем обветшало и его дальнейшая эксплуатация небезопасна.

ВЕРА РАССКАЗОВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ФИЛИАЛА "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" ТАЛДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: «Здание находится у нас в аварийном состоянии. Но думаем, что решение какое-то будет, надеемся на лучший исход, что дети будут в хороших условиях, уже созданы будут все условия, которые соответствуют СанПину, пожарная сигнализация, в общем, по всем параметрам будет соответствовать».

Несколько лет назад на здании были установлены стяжки из бруса и железных балок. Однако эти меры не снимают остроту вопроса. Помещение признано опасным для эксплуатации из-за большого физического износа и несоответствия пожарным, санитарным, да и всем современным требованиям.

ДЕРГЕЛЕЙ КОМДОШЕВА, ДИРЕКТОР ТАЛДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: «Мы стараемся приводить детей сюда и продолжаем работать, потому что детей девать нам некуда. Село большое, хозяйство большое, народу много, детей много. Мы очень надеемся, что в скором будущем у нас будет новый, современный, оборудованный, прекрасный детский сад».

Из года в год сотрудники садика пытаются поддерживать здание в нормальном виде, создать все необходимые для малышей условия. Построили углярку, тротуары, оборудовали даже слив, латают дыры. Огромную помощь и поддержку в этом деле им оказывают администрация района и СПК "Абайский".

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы за последние годы проводим серьезную работу по укреплению материальной базы объектов социальной сферы – строятся школы, больницы, детские сады, ФАПы. Конечно, все одновременно не решить. Но уже многое сделано по аварийным объектам, где не только находиться нельзя, но просто дышать нормально. Мы это все сделали. Проезжая по каждому району, мы оцениваем положение дел подобных объектов, выбираем наиболее проблемные, где не сегодня-завтра рухнет. Сейчас дошла очередь до прекрасного села Талда. Принято решение о проектировании нового здания детского сада. В течение четырех месяцев планируется провести проектные работы и за год построим новый детский сад. Это будет однозначно сделано».

В селе отмечается хорошая демографическая ситуация, есть тенденция на повышение рождаемости. Поэтому строительство нового детского сада в Талде - вопрос один из самых актуальных. В связи с этим А. Бердников также осмотрел и земельный участок, отведенный под новое дошкольное учреждение.

Владимир Попошев