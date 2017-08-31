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В РА разыграли Кубок России и Кубок Катуни по рафтингу

Супермарафон "Ак Талай Маргаан-2017" проходил на территории Онгудайского района близ села Малый Яломан. Ежегодно он проводится Федерацией России по рафтингу при поддержке Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай. В этом году в состязаниях были представлены 42 страны и целый ряд регионов РФ.

Выявление сильнейших команд, популяризация и дальнейшее развитие водных видов спорта - вот главные идеи соревнований. Участники прошли квалификационную дистанцию, параллельный спринт, слалом и длинную гонку, а также супермарафон от порога Большой Ильгуменский до устья реки Урсул.

Мероприятие также направлено на отработку новых форм проведения соревнований, повышение технического и тактического мастерства участников, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей, пропаганду активных видов отдыха. По итогам победителями Кубка Катуни стали команды РА - ГАГУ "Олимп" и ГАГУ-основной состав, а также красноярская женская команда "Ирбис". В Кубке России лучшие результаты у белгородского "Штурма" и снова у красноярской команды "Ирбис" и ГАГУ-основного состава.