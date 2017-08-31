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В РА завершается благотворительная акция "От сердца к сердцу"

Во всех муниципалитетах и в Горно-Алтайске больше месяца проходил сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.

Двойняшки Софья и Макар к 1 сентября готовятся заранее. Букет цветов должен быть праздничным. Школьная и спортивная форма, вторая обувь все уже готово к началу учебного года. Старший брат Тимофей уже в третьем классе. Он будет помогать младшим учиться писать и читать. Сегодня у них в доме необычные гости с подарками.

Яркие и удобные портфели, канцелярские принадлежности, тетради, альбомы и дневник. Все новое, красивое, а главное, очень необходимое для учебы. Каждая вещь подарена кем-то от всего сердца. Благотворительная акция объединила всех. Каждый желающий мог внести свою лепту, в магазинах и торговых центрах стояли специальные ящички по сбору канцтоваров. Помимо этого активное участие в акции приняли республиканские министерства и ведомства, организации и просто добрые люди.

Цель акции "От сердца к сердцу" адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это и многодетные и неполные семьи, малообеспеченные, дети, находящиеся под опекой. Хорошая учеба в школе зависит от многих факторов, и если у ребенка в достатке все необходимое для учебы, то положительный настрой с первого дня обеспечен. Такие наборы подарили семьям во всех муниципальных образованиях.

Марина Кулеева