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В селе Анос Чемальского района открыли школу после капитального ремонта

В мае 2016-го в старом здании произошёл пожар. Буквально за год образовательное учреждение было восстановлено практически с нуля. В торжественном мероприятии принял участие глава региона Александр Бердников.

Несмотря на то, что летние каникулы подошли к концу - на лицах мальчишек и девчонок улыбки. Уже 1 сентября эти ребята сядут за парты в новых классах. После капитального ремонта школа преобразилась. Просторные кабинеты оснащены современным оборудованием, необходимым для получения знаний. Новые стены, окна, двери, кровля, все инженерные коммуникации и что не маловажно - электропроводка. Пожар в старом здании школы произошёл из-за замыкания. Тогда главой республики Алтай Александром Бердниковым было принято решение в кратчайшие сроки восстановить образовательное учреждение.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Нет школы - нет села. Такой принцип. Поэтому было принято оперативное решение, понимаю, что другого выхода просто нет. При отсутствии каких-либо денег, ни копейки не было в бюджете РА. Мы изыскали возможность, многие сократили вещи на органы управления, на другие нужные, но не такие необходимые статьи расходов и выделили 36 млн рублей на строительство новой школы. Сегодня все наши земляки, зрители, телезрители посмотрят какая это прекрасная школа со всеми требованиями, на уровне столицы нашей Родины Москвы. И кабинеты физики, химии, английского языка, компьютерный класс. Попутно мы отремонтировали старое здание школы интернат, там будет начальная школа. Дети будут заниматься в одну смену. Здесь есть абсолютно все. Такими шагами жизнь людей однозначно улучшается, можно критиковать и, наверное, это правильно, есть масса не решенных проблем, но в то же время мы не стоим на месте, движемся серьёзными темпами, которых никогда в истории Горного Алтая ни при советской власти, ни в постсоветский период не было. Сейчас мы решаем многие вопросы - десятки ФАП-ов, десятки школ, больницы, самолёты, газ, солнечные электростанции - всё это делается. Это повышение общей культуры РА и, конечно, это задел для будущего наших маленьких граждан, которых мы сегодня поздравляли».

В Аносинскую школу на линейку в день знаний придут 72 ученика. Это на 8 больше чем в прошлом году. В первый раз за парты сядут 10 первоклашек. Начальная школа и столовая находится в бывшем здании интерната, а среднее и старшее звено -в основном корпусе. Со строительством новой школы в Анос пришли современные технологии.

На торжественном открытии глава республики Алтай наградил самых достойных сотрудников школы почетными грамотами и денежными премиями. А ученицы Ульяна Прохоренко и Александра Тукуекова получили в подарок планшеты.

Здесь же почетное звание заслуженный строитель было присвоено Казыму Гасымову, руководителю организации, которая занималась капитальным ремонтом школы.

Иван Яськов