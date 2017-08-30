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Сергей Аткунов отмечает юбилей

Он воспитал более 40 мастеров спорта, победителей и призеров чемпионата мира по борьбе самбо. Сегодня своё 60-летие отмечает Сергей Аткунов. Самое важное для юбиляра - успехи его воспитанников, будь он только начинающий, совсем юный борец, или уже достигший наивысших успехов в этом виде спорта.

Сегодня он заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер Республики Алтай и один из четверых в Сибирском Федеральном округе, которому присвоено наивысшее звание -судьи международной категории экстра-класса. А родился Сергей Аткунов в селе Большой Яломан Онгудайского района. Норматив мастера спорта выполнил еще на первом курсе, когда обучался в Омском институте физической культуры. Закончил высшее учебное заведение по специальности "тренер -преподаватель по борьбе дзюдо". Затем его попросили вернуться на малую родину в Онгудай. Более чем за десять лет он сделал район настоящей кузницей кадров в республике Алтай. За время трудовой деятельности он подготовил более двадцати мастеров спорта СССР и России, мастеров спорта России международного класса, призеров чемпионата Европы, Азии и Первенства мира, победителей Первенства России, чемпионов планеты.

ЭЗЕН СЕМЕНДЕЕВ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: «Сергея Юракаевича я знаю с детских лет. Он начал тренировать меня с 5 класса. Основные его качества- человеческая доброта, а как тренер -очень хороший организатор, может за собой повести людей, учеников, коллег может зажечь какой-нибудь идеей».

Среди самых именитых воспитанников Сергея Аткунова- Виталий Уин, который стал чемпионом мира среди мужчин в 2011 году. Тогда в Литве он победил в весовой категории до 62-х кг. Еще заслуженный тренер может гордиться своим сыном - Аймергеном. Наш борец выигрывал Всемирную Универсиаду, Первые Европейские игры. Он серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный обладатель золота страны. Сам же юбиляр знает все о каждом своем подопечном, даже если тот давно завершил выступления в большом спорте. И в этом его отличительная черта.

СЕРГЕЙ АТКУНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РА: «Трудности были, но я шел к своей цели. Сейчас радуешься любой победе воспитанников. Пусть он побеждает на больших состязаниях, пусть хоть начало, тот же район, чемпионат республики».

Сам Сергей Аткунов достиг больших высот как спортсмен, тренер и судья. И сейчас он полон сил. А впереди международные состязания. Но главным он считает свой тренерский труд. Ведь самбо — не только вид единоборства, но и система воспитания, которая развивает морально-волевые качества, патриотизм и гражданственность, что сейчас очень важно.