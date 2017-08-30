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Новое на портале государственных услуг

Регистрация транспортного средства, сдача экзаменов на право управления автомобилем, выдача и замена водительского удостоверения. Портал государственных услуг предоставляет всё вышеперечисленное в электронном виде. Традиционные живые очереди около здания МРЭО ГИБДД канули в лету. Теперь курс на - предварительную запись.

Именно за такой услугой обращаются большинство автовладельцев. И очередь в бокс для осмотра транспортного средства всегда была с раннего утра. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. Не надо ехать занимать живую очередь, это можно сделать, не выходя из дома. Достаточно иметь поду рукой гаджет с интернетом и зарегистрироваться на портале государственных услуг. Так же в самом МРЭО есть два гостевых компьютера для доступа к порталу госуслуг.

МАКСИМ КНЯЗЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД по РА: «Прежде всего наша работа ориентирована на создание условий, позволяющих гражданам активнее использовать механизм получения государственных услуг в электронном виде, повышение уровня удовлетворенности заявителя качеством предоставления и доступности государственных услуг, обеспечение комфортной обстановки при их получении, в том числе для маломобильных групп населения».

Подав заявление в электронном виде, например, на регистрацию вашего автомобиля, нужно обязательно явиться в назначенное вам время, так как программа будет работать только для вас, и к сожалению, другого человека в это же время инспектор принять не сможет.

МАКСИМ КНЯЗЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД по РА: «Уважаемые граждане, убедительная просьба приходить в МРЭО в назначенное время. Срок ожидания заявителя составляет 30 минут. При неявке в назначенное время, своими действиями вы исключаете возможность получения услуги другими гражданами».

Также активное использование возможности получения государственных услуг через интернет, это в первую очередь, экономия вашего времени и денег - все государственные пошлины на портале gosuslugi.ru оплачиваются безналичным способом и с 30 % скидкой.