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Детская команда "Спартак" готовится к всероссийскому футбольному турниру "Кожаный мяч"

13 юных футболистов будут защищать честь нашего региона на соревнованиях в Краснодарском крае в городе Ейске. Сейчас ребята активно тренируются, чтобы в достойно выступить на сентябрьских стартах.

В этой команде ребята 2006-2007 годов рождения, на футбол они ходят уже 4-й год. Все свое свободное время они тренируются и принимают участие в соревнованиях. Став чемпионами региональных состязаний, они завоевали возможность представлять Республику Алтай на известном всероссийском турнире "Кожаный мяч".

Не жалея сил и времени мальчишки, готовятся к серьезной игре. Каждая ошибка, каждый непродуманный пас может стоить победы. Тренер ставит перед юными футболистами основные задачи. Пока они оттачивают свое мастерство, родители занимались поиском спонсоров, чтобы помочь тем игрокам, у которых семьи находятся в сложной ситуации. Среди ребят есть из многодетных и неполных семей. Для них оплатить поездку было сложно, но теперь проблема решена.

ИГОРЬ ОГУРЦОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА: «Мы на самолете решили лететь, поездка дорогая, родители платят по максимуму. Но есть те, кто не может себе позволить плату. Мы обратились к спонсорам. Откликнулась "Солнечная энергия". Они помогли нам».

ОЛЕГ АРХИНЧЕЕВ, ТРЕНЕР ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "СПАРТАК": «Любые соревнования дают толчок к развитию. Тем более соревнования высокого уровня. Растет мастерство. Участие в таких соревнованиях необходимо. Мы благодарны людям, которые откликнулись на просьбу о финансировании».

Участие в престижных соревнованиях для наших мальчишек это прежде всего стимул заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и добиваться отличных результатов. Компания "Солнечная энергия" помогает тем, кто приносит победы для Республики Алтай.

АДАР ТОБОЕВ, СПЕЦИАЛИСТ ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «Спорт - визитная карточка РА внутри России и на международной арене. Нам важно поддержать начинающих спортсменов, которые потом достигают результатов. Это часть имиджа РА. Эти поездки повышают уровень спортсменов региона. Чем чаще бизнес сообщество будет поддерживать такие начинания, тем выше будет уровень наших спортсменов».

До соревнований осталось совсем немного времени. Уже с 9-го сентября в Краснодарском крае стартуют футбольные баталии. Заявки на участие в младшей группе подали 66 команд со всей страны. А пока ребята активно тренируются и надеются на победу.

Марина Кулеева