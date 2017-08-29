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В РА учатся заготавливать сенаж в упаковке

Современные технологии в сельском хозяйстве. В Усть-Коксинском районе на базе СПК "Абайский" состоялся республиканский семинар по заготовке сенажа в упаковке. Применение нового кормозаготовительного комплекса уже вызвало большой интерес у многих сельхозтоваропроизводителей страны, а теперь и РА.

Сенаж в упаковке. Это новый вид консервации, который был открыт в 30-е годы 20-го века. Данная технология позволяет готовить сенажные корма стабильно высокого качества, практически независимо от погоды. Этот метод сохраняет не только кормовые достоинства, но одновременно способствует продлению продуктивного долголетия скота и воспроизводства стада. Этим «сенаж в упаковке» выгодно отличается от всех старых и даже некоторых новых технологий.

МАЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Самое главное, чтоб готовить сочные корма, чтобы мы получали хороший привес, хороший надой молока. Поэтому мы сегодня должны переориентироваться на новые технологии, которые позволяют сохранить корма в сочном виде. Мы показали нашим ведущим хозяйствам, чтобы они тоже покупали, вводили новые технологии по заготовке кормов».

В семинаре по заготовке сенажа в упаковке приняли участие главы МО, руководители и специалисты крупных хозяйств РА. В этом году СПК "Абайский" при господдержке приобрел "Кормозаготовительный комплекс", состоящий из косилки-плющилки, граблей однороторных, двух пресс-подборщиков, обмотчика рулонов в пленку и двух погрузчиков с захватом. Каждый этап специалисты продемонстрировали наглядно.

ВИКТОР ЧЕЛАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СПК "АБАЙСКИЙ": «Он еще называется всепогодный комплекс. Т.е. независимо от погоды, может влажность, дождь взбрызнул - не надо ждать как сено, чтоб высохло - закручиваем в рулоны. Второй момент, сохраняется питательность корма с различными микро- и макроэлементами, сахар. Третье, сохраняется сам корм в полной мере, т.е. если сено где-то от дождя подмокло, прогнило, силос - тоже там высокие потери идут с кошения от комбайна, а здесь косится ниже. В 4-х, 100% силосугар идет от готовой массы на 20%, а здесь как мы закрутили 4 центнера в этот рулон, так 4 центнера зимой в корм и идет, т.е. сохраняется корм полностью».

С данным комплексом проблема заготовки кормов в неблагоприятных условиях отошла на второй план. Внимание специалистов привлекло качество производимых кормов и короткие сроки. Снизились трудозатраты и материальные потери. Кроме того, выход кормовых единиц с одного гектара убираемой площади в три-четыре раза больше по сравнению с традиционной технологией заготовки сена. Упаковка сенажа в пленку позволяет хранить его без специальных хранилищ, рулоны пожаробезопасны, хранятся не менее года. Т.е. эффективность и высокая производительность комплекса налицо.

Владимир Попошев