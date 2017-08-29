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Депутаты выходят с каникул

На заседании комитета по финансовой, налоговой и экономической политике ГСЭК рассмотрен проект государственной программы РА по формированию современной городской среды. Предполагается, что в её рамках до 2023 года в нашем регионе будет благоустроено более 40 % дворов многоквартирных домов, разбито несколько новых парков, а также спортивных и детских площадок.

Напомним, что программа по формированию современной городской среды реализуется в нашем регионе с середины лета. В её рамках сейчас завершаются запланированные на этот год работы по благоустройству семи попавших в эту программу дворов многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Тем не менее, для того что бы ввести в курс дело депутатов, на заседании финансового комитета был приглашён министр регионального развития Николай Кондратьев. Он отметил, что в настоящее время уже утверждены параметры финансирования программы благоустройства на новый шестилетний период.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «В целом на реализацию программы в 2018 - 23 годах необходимо 731 млн. рублей. Проект постановления уже откорректирован на предыдущей неделе».

Депутаты в свою очередь задали ряд уточняющих вопросов и высказали пожелание, чтобы программа реально работала не только в республиканской столице, но и помогла благоустройству населённых пунктов в районах, поскольку, например, многочисленных дворов Маймы она пока что вообще не коснулась.

Добавим, что сейчас в нашем регионе доля полностью благоустроенных дворов многоквартирных домов крайне низка - всего 20 % таких территорий могут похвастаться комфортной для жильцов инфраструктурой. До 2023 года, благодаря программе формирования современной городской среды их количество должно вырасти как минимум в два раза. Также за заседании комитета депутаты финансового комитета, заслушали информацию о предстоящей передаче надзорных функций по регулированию аудиторской деятельности от министерства финансов РФ к Банку России.