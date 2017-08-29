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Тюнгур и Кучерла станут доступнее

Глава региона А. Бердников в ходе рабочей поездки в Усть-Коксинский район осмотрел ход строительства мостового перехода через реку Катунь. Старая переправа находится в аварийном состоянии. Новый же мост возводит компания "Сибмост".

Возведение мостового перехода в районе сел Тюнгур и Кучерла имеет большое значение для экономического развития сел и более комфортного проживания людей в целом, отмечает глава региона Александр Бердников. Старый мост, построенный в конце 70-х годов, находится в аварийном состоянии. Он имеет высокую степень износа и выдерживает нагрузку лишь до трех тонн. В настоящее время подрядчиком ведется строительство технологического моста.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Слова благородности министру транспорта РФ Максиму Соколову. Нам выделили деньги в полном объеме. Сейчас мы пригласили сюда подрядчика. Этот мост технологически очень сложный. И сейчас была самая главная проблема в изготовлении металлоконструкций надвижного типа,т.е. по рельсам. Сейчас вот не можем построить ФАП в Кучерле, потому что надо доставлять материалы. Деньги есть. Есть много идей насчет предпринимательства, но все сдерживает мост. До конца августа будет завершен временный технологический мост. Для постоянного движения мы не будем его открывать, это опасно. Но мы обсудим с главой поселения и сделаем график, чтобы люди могли перевозить корма, материалы, и т.д. это уже будет какое-то облегчение».

В Кучерле проживают 240 человек. На сегодняшний день мост для них является единственным способом поддерживать связь с внешним миром. Кроме того, жители Тюнгура на противоположном берегу Катуни ведут основную сельскохозяйственную деятельность, там находятся пастбища и сенокосные угодья. На другой стороне реки также расположены привлекательные места для туристов, через мост проходят все туристические маршруты к подножью горы Белуха.

Строительство мостового перехода осуществляет компания «Сибмост», работы были начаты в 2014 году. Стоимость более 900 млн. рублей. Полная длина моста составит 200 метров.

Владимир Виноградов