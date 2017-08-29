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Инструктору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет

Следствие по уголовному делу с несовершеннолетним скалолазом, который пострадал в Майминском районе завершено и передано в суд. Напомним, на одном из туристических объектов в начале лета инструктор по скалолазанию решил оказать платную услугу по прохождению трассы веревочного парка. По версии следствия, обвиняемый не имел никакого отношения к скалодрому. При этом он нарушил требования безопасности, неправильно присоединил страховочную систему, в результате чего 10-летний ребенок при прохождении трассы аттракциона сорвался и упал на землю, получив повреждения.

ПАВЕЛ АБРАМОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРА МАЙМИНСКОГО РАЙОНА: «Прокуратура Майминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Уголовное дело направлено в Майминский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет».

Такого рода несчастные случаи в РА не единичны. В прошлом году за турсезон произошло около 20-ти трагических происшествия. Это и падение с лошади, сплавы, камнепады, купания и походы. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов предупреждают всех быть бдительнее и относиться к своему здоровью и безопасности близких более тщательно.