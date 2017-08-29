НОВОСТИ

В Акташе отметили день шахтёра

В поселке был открыт памятник труженикам - металлургам. С 1942 года и в советское время на Горнометаллургическом предприятии проходили работы по добыче и переработке ртути.

Несмотря на то, что рудник уже давно не функционирует, жители Акташа ежегодно отмечают этот праздник.

Месторождение ртути в Акташе было открыто еще в середине девятнадцатого века. Однако его активная разработка началась лишь в годы Великой Отечественной войны, когда главные месторождения ртути страны оказались на захваченной территории. В эти места стали съезжаться люди со всей страны не только для добычи, но и для переработки руды. Был построен металлургический завод, возведены бараки. И даже спустя много лет жители почитают память людей, трудившихся здесь.

Месяц назад в ходе рабочей поездке по Улаганскому району глава республики Александр Бердников провел встречу с жителями Акташа. Там и прозвучала инициатива, об увековечивании памяти горняков, а главу попросили оказать помощь в этом деле. Руководителем субъекта было принято решение выделить средства из резервного фонда правительства в размере ста тысяч рублей.

Памятник установлен, теперь здесь пройдут работы по благоустройству территории. На праздновании Дня шахтера почетными грамотами наградили ветеранов Акташского Горно-Металлургического комбината и их семьи.

Иван Яськов