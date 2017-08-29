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Школьники РА обеспечены бесплатными учебниками

Полностью укомплектованы. В новом учебном году для образовательных учреждений региона приобретено 107 тысяч единиц учебной литературы. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Из республиканского бюджета на это выделено более 30 миллионов рублей.

Галина Семеновна, в десятой школе работает уже девятый год, и знает, что учебная литература, материал необходимый и очень дорогой. Да и новым учебникам дети всегда рады больше чем старым. Это и запах свежей полиграфической краски и сверкающая белизна страниц. В этом году многим ребятам посчастливится стать обладателями на весь год, новой учебной литературой. Хоть один учебник да должен попасться в руки сразу так сказать из издательства.

Для обеспечения учебниками всех учащихся республики, в пределах государственных образовательных стандартов было выделено более 36 миллионов рублей. Кроме того, по словам специалистов министерства образования и науки республики Алтай, в регионе проводились и дополнительные меры по сокращению потребности в учебниках.

Также большую роль, отмечают специалисты, играет проведение республиканской благотворительной акции "Подари учебник школе". Кроме того формирование муниципального и межмуниципального обменного фонда учебной литературой тоже помогают решить проблему с нехваткой учебников. Стоит отметить, что несмотря на то, что в этом учебном году обеспеченность школ нужными книгами составила 100 процентов, без бережного использования учебной литературы учениками, число книг может снова сократиться. Поэтому, говорят библиотекари, при выдаче книг, с учащимися обязательно проводится разъяснительная работа, как правильно и аккуратно пользоваться учебным изданием.