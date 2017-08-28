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Жители Турачака бьют тревогу

Чистая вода - важна стратегически. В Турачаке в микрорайоне Затон проходят вырубки леса в водоохраной зоне. Здесь же находится старейшая скважина райцентра. Местные жители бьют тревогу.

В этой зоне могли сделать сквер для прогулок и отдыха. Однако сейчас эта территория практически не контролируется. Некогда самая охраняемая скважина с питьевой водой находится в полном запустении. Если во времена СССР еще были дежурные, то сейчас их просто нет. Заходи и делай, что хочешь. А это, между прочим, стратегически важный объект.

Водозабор состоит из трех скважин. Скважина в Затоне снабжает большую часть населения Турачака. Ее важность переоценить невозможно. По правилам здесь должно быть ограждение, - это зона строгой охраны первого пояса. Жители подали заявление в прокуратуру. Участки, которые были выделены под ЛПХ, признаны незаконными и подлежат изъятию, - они напрямую находятся в водоохраной зоне.

ИРИНА САВЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Налицо застройка. Часть этого участка была передана под ведение личного подсобного хозяйства, а сейчас мы наблюдаем, вот прям за спиной ведется стройка. Для каких целей выстраиваются эти дома, остается только догадываться. Но не потому что люди нуждаются в жилье, а скорее всего это коммерческая застройка».

Проблема длиной в два года. Стоит остро с 2015-го. Предписания выдавались, однако "воз и ныне там". Территория на балансе бюджетного учреждения "Коммунальщик". Эти объекты подлежат лицензированию и должны иметь санэпидзаключение. Районным отделом Роспотребнадзора с 2009-го через прокуратуру инициировалась попытка заставить власти сельского поселения получить документы на водоснабжение. До сих пор решение суда не исполняется. В марте 2017-го на антитеррористической комиссии принято решение обследовать скважины и определить состояние их защищенности. Рекомендации доведены до сельской администрации.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ТУРАЧАКСКОМУ и ЧОЙСКОМУ РАЙОНАМ: «Предписания уже 4 раза проверялись, передавались в суд протоколы о неисполнении предписаний бюджетному учреждению "Коммунальщик" о наведении порядка в этих зонах строгой охраны и вот до сей поры такая обстановка на данной территории».

А что же "Коммунальщик"? Мы связались по телефону с представителями подрядной организации. По заявлению руководства, сейчас идут работы по замене шиферной кровли насосной станции на металлический профлист, а уже после начнут восстанавливать ограждение.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, ДИРЕКТОР БУ "КОММУНАЛЬЩИК" ТУРАЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Нами сейчас огорожено две скважины с выдержкой 50 метров от устья скважины. Это РМЭ и ЖКХ и сейчас мы получаем условия водопользования, чтобы в дальнейшем получить лицензию. Соответственно, сразу после начинаем огораживать, аналогично, водоканал».

Да, пока по факту: нарушение федерального законодательства - в водоохраной зоне вырубают лес и не стараются следить за порядком. Что касается итогов рейда, то активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль.

Владимир Виноградов