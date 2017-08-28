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Готовность школ и итоги летней оздоровительной кампании

Глава региона Александр Бердников провел рабочее совещание с руководителями органов государственной власти и главами муниципальных образований в режиме видеоконференции.

Открывая совещание, А. Бердников отметил важность рассматриваемых вопросов. Комиссия по приемке школ приняла все 182 школы, 44 детских садика, 4 профессиональных образовательных заведений, 25 - дополнительного образования и одна организация, осуществляющая обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 19 подведомственных учреждений. Кроме того, глава поручил принять все меры и по созданию благоприятных условий для обучения детей в приспособленных помещениях.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Нужно принять меры, обследовать вместе с Роспотребнадзором и создать надлежащие условия для обучения на 1-2 года, допустим Усть-Канская школа, для детей в соответствии с нормами и установленными требованиями. Начиная от оборудования, как мы в Турачаке сделали. Там учителя, мамы и папы сказали - Спасибо вам! Хоть мы и учимся в 11-ти местах, но там всё сияет, блестит и всем обеспечено. Также по каждому учебному заведению, где такие процессы сегодня идут».

Капитальные ремонты сегодня ведутся и в Амуре и Кайтанаке. Однако учебный год здесь начнется без сбоев - 1 сентября. И также в Коррекционной школе-интернате, где для детей, проживающих в Горно-Алтайске и Майминском районе, будет организован подвоз, а для детей из других районов предусмотрено размещение в школе-интернате им. Жукова. Ремонт спального корпуса планируется завершить в октябре текущего года. Всего на подготовку школ из средств федерального и республиканского бюджетов в этом году выделено 190 млн рублей.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Во всех без исключения общеобразовательных учреждениях учебный процесс начнется с 1 сентября. За парты сядут 36464 ребенка, из них 3966 – пойдут в 1 класс».

В новом учебном году в первую смену будут обучаться 28224 обучающихся, во вторую – 8240 ребенка. Таким образом, отмечается тенденция снижения численности обучающихся во вторую смену. Кроме того, речь шла о ремонте 13 спортивных залов в районах республики, 100-процентном обеспечении школ учебниками.

Что касается летней оздоровительной кампании, в этом году в лагерях отдохнули 23 тыс. детей, из них около 14 тысяч – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели в этом году затрачено 77 млн. рублей.

Глава поручил на следующий год предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы лагерей, а также взять под контроль размещение на территории региона палаточных лагерей для отдыха детей из других регионов, чтобы государственные органы и службы были своевременно осведомлены об их пребывании здесь. В целом же, по итогам оздоровительной кампании отмечено ее успешное завершение.

Владимир Попошев