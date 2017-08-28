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Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие "Автобус"

На контроле - безопасность пассажиров общественного транспорта. Ремни безопасности, просроченные документы и выключенный свет фар - это лишь малая часть выявленных нарушений. Один из проверенных автобусов оказался с неисправным рулевым управлением. Его сняли с маршрута, а по данному факту уже возбуждено дело.

За один рейд проверено 721 транспортное средство, выявлено 197 нарушений. Особое внимание - к автобусам, будь то городским, пригородным или междугородним. Никаких неудобств для пассажиров. Пункты диагностики - только на конечных остановках. Для начала - стандартная процедура: проверка документов.

СЕРГЕЙ КАЗАНЦЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ МРЭО ГИБДД МВД по РА: «Проверяются водительское удостоверение водителя маршрутного транспортного средства, проверяются регистрационные документы на автобус, на транспортное средство. Если какие-то внесены дополнительные изменения в переоборудовании, проверяется документация».

Как правило, переоборудование автобуса заключается в переходе на газ или увеличение посадочных мест. Каждая процедура должна в обязательном порядке согласовываться. Документы в порядке, проверяется техническое состояние автобуса, а именно - исправность рулевого управления.

Здесь норма, однако уже в другом случае рулевое управление оказалось неисправно. Автобус снят с маршрута. Возбуждено дело об административном правонарушении. За неисправность теперь будет отвечать тот, кто выпустил автобус на линию. Всего за один рейд выявлено 37 нарушений, начиная от непристегнутых ремней безопасности, просроченных документов, выключенных фар и неработающих тахографов, т.е. тех приборов, которые контролируют режим труда и отдыха водителей. 9 автобусов оказались с техническими неисправностями, в трех случаях не пройден техосмотр, а у двух водителей и вовсе не было документов. В поле зрения стражей дорог попадаются и нелегальные извозчики.

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД по РА: «У нас межведомственная группа создана из числа Министерства регионального развития, сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями, налоговая служба, Ространснадзор, сотрудники прокураторы. Совместно еженедельно мы проводим рейды, на сегодняшний день у нас 15 уже нарушителей выявлено».

С начала года это уже 13-ое мероприятие. Выявлено 68 неисправных автобусов, а их водителями совершено 250 нарушений правил дорожного движения, одно из которых - наезд на пешехода. Происшествие привело к смерти человека. Подобные рейды будут продолжены и дальше.

Олеся Овсянкина