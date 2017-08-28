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В регионе стартует сезон сбора кедрового ореха

28dikorosyВ каждом районе определены сроки заготовки дикоросов. Нарушителям же грозит наказание. За нарушение установленных сроков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей с конфискацией собранного ореха. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 4 тыс. рублей.

Собранный орех направляется в Китай и Корею, где из них изготавливают лекарственные средства. На данный момент в Майминском районе, где уже можно собирать шишки, урожая мало, а в Улаганском мешок принимают по 750 рублей. 

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