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Началась массовая иммунизация против гриппа

Всего в регион поступит более 80 тысяч доз вакцины. Специалисты отмечают, своевременная противогриппозная акция существенно повысит сопротивляемость организма. Первыми привились сотрудники Роспотребнадзора и общественники.

Вакцина против гриппа помогает подготовиться к эпидемии, сделав организм менее восприимчивым к вирусу. Прививка содержит белки вируса гриппа, и производители каждый год обновляют состав в соответствии мутацией болезни. "Совигрипп" так называется вакцина, которая в ближайшее время будет предлагаться для населения РА. Для детей подготовлено 18 тысяч доз, а для взрослых около 50 тысяч.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА: «Я в течение 8 лет каждый год прививаюсь и не болею. Я рекомендую не избегать прививок от гриппа. Это уникальный метод профилактики инфекционных заболеваний».

По уже сложившейся традиции прививаться от гриппа начинают сотрудники Роспотребнадзора. С особым настроением на прививку всегда приходит руководитель ведомства Леонид Щучинов.

ЛЕОНИД ЩУЧИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «На протяжении нескольких лет нам удается снизить количество заболевших гриппом. Нужно привить не менее 41 % населения РА. Мы проводим эту кампанию под девизом "Грипп Алтай не победит, если каждый здесь привит!".

Многие отказники считают, что после вакцины бывают осложнения. Но по утверждению специалистов, в РА за прошлые годы не было ни одного случая ухудшения состояния привитого человека. Также следует отметить, что прививка это не экстренная мера, а формирование иммунитета к вирусу. Еще одно предупреждение от медиков нет гарантии, что привитый человек не заболеет ОРВИ в данный сезон, но вероятность заболеть значительно уменьшается.

Плюсов у «Совигриппа» и других вакцин намного больше, чем минусов. Поэтому не откладывая долго сходите в медицинское учреждение и поставьте прививку себе и своим близким. Особо это необходимо детям, посещающим учебно-воспитательные заведения.

Марина Кулеева