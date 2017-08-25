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Более 30 миллионов рублей на реконструкцию Амурской школы

Глава РА Александр Бердников в рамках рабочего визита по Усть-Коксинскому району осмотрел ход строительства образовательного учреждения. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт здания с полной заменой всей инженерной инфраструктуры.

Амурская школа была построена в 1973 году, и за все эти годы здесь проводился только косметический ремонт. К настоящему времени инженерные системы пришли практически в полную негодность, наблюдались проблемы с водоснабжением, прогнили полы. При всей сложности бюджета было принято решение начать капитальный ремонт. Глава региона обратился к президенту страны с просьбой оказать помощь в финансировании. По сути, это будет новая школа. Первоначально из республиканского бюджета было выделено порядка 29 млн рублей. Однако, когда стали разбирать старую конструкцию, выяснилось, что необходимы новые затраты. Так дополнительно будет выделено 11 млн рублей на сейсмоусиление здания, собственное водоснабжение - для этого будет пробурена новая скважина, ремонт теплотрассы, пищеблока, благоустройство территории. Кроме того, 3,3 млн рублей будут направлены на обновление устаревшего школьного оборудования.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В новой школе должно быть новое оборудование. Новые спецклассы физики, химии, новый спортзал, оборудование, поэтому мы эти деньги найдем однозначно. И где-то к 10 ноября дети села Амур войдут в новую школу. Я благодарен прежде всего президенту РФ. В.В. Путину, что поддержал мою просьбу о выделении дополнительных средств на ремонт образовательных учреждений. Мы сейчас их ведем в Турачаке и других селах республики, в Коксе будем смотреть 5 объектов образования, где тоже имеются проблемы. Поэтому я считаю, что мы в установленные сроки с подрядчиком, который здесь работает с высоким качеством сдадим школу и для жителей села Амур, конечно, будет праздник. Мы занимаемся конкретными делами, меньше политики, больше пользы, получаешь больше удовлетворения».

Капитальный ремонт Амурской школы начался 1 июня текущего года. На сегодняшний день строители выполнили полный демонтаж и монтаж кровли, устройство бетонной подготовки полов, полностью готовы полы в душевых, раздевалках, спортзале, проведены выравнивающие стяжки на этажах, монтируется каркас под гипсокартон по стенам на первом этаже. «Подрядчик работает качественно, и мы сдадим школу в установленные сроки», - заверил руководитель региона. Как было сказано выше, открытие школы планируется в ноябре текущего года. На время ремонта 120 школьников села Амур будут обучаться в здании интерната.

Владимир Виноградов