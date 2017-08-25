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Кумандинцы Алтая собрались на праздник

Она был приурочен ко Дню коренных народов мира. В Бийске встретились представители Солтонского, Красногорского районов, а также кумандинцы из РА.

Международный праздник - День коренных народов мира. Если в РА представители коренных малочисленных народов встречались чуть ранее в Турачакском районе, кумандинцы Алтайского края праздновали в Бийске и пригласили собратьев к себе. Это еще одна возможность встретиться друг с другом, поговорить на родном языке. В программе праздника - показ национальной одежды, народные песни и сказания.

В торжествах участвовали кумандинцы, проживающие в Солтонском и Красногорском районах, а также из самого Бийска. Различные конкурсы, спортивные состязания, и словесные баталии «Мастер слова». Старшее поколение, с сожалением, отмечает, молодежь сегодня не знает своего языка. Однако надежда есть. Есть семьи, в которых детей воспитывают в духе уважения к родной культуре, обычаям и фольклору народа.

Многие из них раньше жили и работали в РА с известными деятелями образования, науки, культуры. Такими как, Эзендеем Тоюшевым, Таныспаем Шинжиным, Товаром Тюхтеневым. Полвека назад, численность кумандинцев достигала 3-х тыс. человек. Сейчас в Бийске живут около 600 представителей, столько же в Солтонском и Красногорском районах. По данным последней переписи в РА насчитывается более тысячи кумандинцев.

Владимир Попошев