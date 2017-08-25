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Уклонисты не смогут устроиться на госслужбу в течение 10 лет

Не хочешь служить - не будешь работать. Уклонисты от армии в течение 10 лет не смогут устроиться на госслужбу. Поправки внесены в соответствующий закон от 2013 года. Ранее этот срок был пожизненным.

Закон, по которому уклонистам от армии запрещено занимать должности на государственной службе, был принят в 2013-ом. Годом позже Конституционный суд России потребовал уточнить норму, указывая при этом на нарушения гражданских прав. Таким образом, те, кто незаконным способом отказались от службы, были лишены привилегий по части работы в госструктурах. И это, безусловно, заставило многих задуматься о своем будущем. И это даже несмотря на то, что в закон внесены послабления.

НИКОЛАЙ МАМАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ И ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РА: «С 1 января 2017 года вступили дополнения к этому закону, т.е. там было бессрочно, сейчас этот вердикт действует на основании 10 лет».

Что касается нашего региона, такие прецеденты есть. В 2017-ом- 20 человек, отметим при этом, что цифра почти в три раза меньше в сравнении с прошлыми годами. А в целом, Республика Алтай стабильно выполняет план по призыву.

НИКОЛАЙ МАМАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ И ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РА: «Ежегодно в призывную кампанию мы отправляем с РА более 800 человек, ежегодно. В весеннюю кампанию мы отправили около 300 человек и на осеннюю кампанию планируется более 400 человек».

По-прежнему есть возможность пройти альтернативную службу, а вместо срочной воспользоваться контрактной. К слову, таких случаев также становится все больше. Только в этом году более ста молодых людей подписали контракты и служат в Дальневосточном и Центральном округах.

Олеся Овсянкина