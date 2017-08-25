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В столице РА прошли плановые антитеррористические учения

Группа террористов совершила подрыв в здании политехнического колледжа. Преступники выдвинули требования политического характера. Есть раненые и пострадавшие. Именно так развивались события в ходе плановых антитеррористических учений.

Для пресечения террористического акта и обеспечения безопасности населения, руководитель оперативного штаба отдал приказ о приведении в боевую готовность группировки сил и средств оперативного штаба, в частности, ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Весь поднятый по тревоге личный состав незамедлительно приступил к реализации необходимых мероприятий.

Политехнический колледж и прилегающая к нему территория оцеплены. По легенде учений преступники выдвинули свои требования и в случае их невыполнения угрожают совершить еще серию подрывов. Сотрудники ОМОН проверили здание на наличие еще взрывных устройств. Угроза не обнаружена. Однако во время обследования объекта поступило сообщение о еще возможном заминированном здании. Сотрудники спецслужб отправились проверять информацию. От взрыва в училище загорелось правое крыло учебного заведения. Тот час прибыла группа пожарных. Им предстоит потушить огонь и вывести из задымленного здания пострадавшего. Все обошлось, мероприятия по ликвидации угрозы взрывов и оказанию медицинской помощи были реализованы в полном объеме.

ВИКТОР САМОХИН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УФСБ РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «По оценкам руководства оперативного штаба в результате проведения учения поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а достигнутые результаты способствовали повышению уровня готовности участников антитеррористической группировки, выработке практических мер, направленных на предотвращение актов терроризма на территории РА».

Стоит отметить, что основной целью данных учений стала оценка эффективности принимаемых мер по предупреждению, пресечению и минимизации последствий террористического акта.

Кроме того подобные учения, это практическая отработка межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических мероприятий.