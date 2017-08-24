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А.Бердников: уровень поддержки сельского хозяйства из республиканского бюджета снижаться не будет

О ходе заготовки кормов и уборочной кампании. Глава региона А. Бердников провел выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства в Усть-Коксинском районе. У сельхозтоваропроизводителей начинается горячая пора. И несмотря на засушливую погоду в начале лета, к зиме необходимо подготовиться на все 100%.

В последние годы показатели сельхозпроизводства РА стабильно увеличиваются: рост поголовья, объемов производства мяса и молока. А. Бердников отметил, несмотря на экономические трудности, сложные климатические условия, сельское хозяйство находится на подъеме. Только на полевые работы в текущем году сельхозпредприятиям выделено порядка 260-ти млн рублей. Во многом это результат тесного взаимодействия и конструктивной работы с федеральным центром. И по ряду позиций регион занимает лидирующее положение в Сибири. Кроме того, уровень поддержки сельского хозяйства из республиканского бюджета снижаться не будет, подчеркнул глава.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Принято решение принять дополнительные меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей в плане этой кампании по заготовке кормов и обеспечения населения, многодетных и малообеспеченных семей и тех, для кого корова является единственным источником существования. Дополнительно из республиканского бюджета выделено 40 млн рублей на эту работу, на дотирование и возмещение части транспортных затрат и решение других вопросов. 10 млн нам удалось договориться из федерального бюджета. Эти деньги будут дополнительно направлены на кормозаготовительную кампанию».

Кормозаготовительной кампании на коллегии уделено особое внимание. Республика планирует войти в предстоящую зимовку с поголовьем 455 тыс. условных голов. В целом, под кормовые в регионе засеяно 186 тыс. гектаров площадей. Это зерновые культуры, однолетние и многолетние травы и естественные сенокосы. Однако в результате засухи в начале лета, сегодня ожидается снижение урожайности.

На заседании было отмечено, что сельское хозяйство сегодня требует реформы. Необходимо в корне пересмотреть подходы. Использование сельхозугодий, удобрение пахотных земель, мелиорация, племенная работа, переработка молока и мяса, господдержка. Всеми вопросами надо заняться капитально. Об обстановке дел на местах по заготовке кормов и уборочной кампании доложили сами главы районов.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «В текущем году 38 крестьянских хозяйств вспахали и засеяли 857 га однолетних трав, 13,3 га семян многолетних трав. У нас уже в районе по горькой практике прошлого года завоз грубых кормов уже начался».

Здесь же на коллегии А. Бердников вручил заслуженные награды. Почетные грамоты РА получили целый ряд тружеников Усть-Коксинского района. Среди них инспектор Катунского заповедника, учителя школ, библиотекари, инженеры и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Кроме того, премии Главы региона были удостоены одаренные дети и талантливая молодежь за достижения в области культуры и искусства.

Владимир Попошев