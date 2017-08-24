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Ипотека для отдельных категорий граждан будет предоставляться под 9%

Жилье в РА станет доступнее. Правительство региона подписало соглашение со Сбербанком в сфере льготного жилищного кредитования. Ипотека для отдельных категорий граждан будет предоставляться под 9%.

Покупка жилья это один из важных этапов в жизни человека. В современное время накопить на новую квартиру сложно и многие обращаются в кредитные учреждения. Особо трудно приходится тем, чей доход невелик. Инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, молодым и многодетным семьям. Заботясь об улучшении жилищных условий жителей РА, правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с Алтайским отделением Сбербанка.

Отныне, желавшие купить жилье в ипотеку, могут это сделать на выгодных условиях. 9% годовых это процентная ставка для льготников - одна из самых низких на данный момент в РА.

МАКСИМ ВОЛКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ АЛТАЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №8644 ПАО СБЕРБАНК: «Любое жилье можно купить соответствующее стандартным, ипотечным программам Сбербанка. Это дома, квартиры, ограничений нет. Сбербанк имеет самый широкий перечень кредитуемых объектов недвижимости среди других коммерческих банков».

По оценке специалистов спрос на ипотеку возрастает с каждым годом. Только за этот год сбербанк снижал процентную ставку по кредитам 4 раза. Очередное снижение поможет льготникам приобрести жилье на выгодных условиях. А это один из важных пунктов в реализации государственной жилищной политики, направленной на развитие жилищного кредитования и повышение доступности жилья.

Марина Кулеева