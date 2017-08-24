Вниманию телезрителей г.Горно-Алтайска и близлежащих сел!
ГТРК "Горный Алтай" сообщает, что в связи с проведением технических работ по переходу на цифровое вещание по всей республике, в период с 16 по 24 августа отключено вещание в цифровом формате программ ГТРК "Горный Алтай" (Местное время. Вести-Эл Алтай).
Включения программ ГТРК «Горный Алтай» будут транслироваться в аналоговом формате на 7 телевизионном канале (диапазон VHF, частота 186 МГц).

НОВОСТИ

В Турачаке обновили Доску почета

24doska pochetaСреди достойных - ветераны труда, учителя, работники здравоохранения и лесного хозяйства. В Турачаке в рамках празднования Дня государственного флага России открыли Доску почета. Фотографии десяти лучших тружеников муниципалитета украсили центральную площадь райцентра.

Вновь обновленная фотографиями достойных людей. На доске почета те, кто отдал частичку своей души, частичку жизни на благо родного Турачакского района. Среди них: учитель физики Дмитриевской школы Владимир Колупаев, акушерка Турачакской ЦРБ Наталья Губина, заведующая ФАПом Раиса Крачнакова, электромонтер Алексей Рябиков, начальник Верх-Бийского участка "Турачак лес" Алексей Обухов, специалист районной администрации Константин Чесноков, ветераны труда Ирина Болмазова и Александр Капишников. В торжественной обстановке им вручили свидетельства о занесении на Доску почета.

Среди тех, кто принимает заслуженные поздравления от родных и близких и Наталья Борисовна Черноева, учитель начальных классов. Она 37 лет обучает первоклашек в родной Кебезенской школе.

Белый, голубой, красный. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского флага, собрали на площади возле районной администрации сотни и сотни жителей райцентра.

Самые маленькие, при поддержке волонтеров, приняли участие во флэш-мобе по раскраске главного государственного символа страны. Для всех остальных в этот солнечный день - добрые благопожелания и концертная программа с песнями и танцевальными номерами.

Владимир Виноградов

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.