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В Турачаке обновили Доску почета

Среди достойных - ветераны труда, учителя, работники здравоохранения и лесного хозяйства. В Турачаке в рамках празднования Дня государственного флага России открыли Доску почета. Фотографии десяти лучших тружеников муниципалитета украсили центральную площадь райцентра.

Вновь обновленная фотографиями достойных людей. На доске почета те, кто отдал частичку своей души, частичку жизни на благо родного Турачакского района. Среди них: учитель физики Дмитриевской школы Владимир Колупаев, акушерка Турачакской ЦРБ Наталья Губина, заведующая ФАПом Раиса Крачнакова, электромонтер Алексей Рябиков, начальник Верх-Бийского участка "Турачак лес" Алексей Обухов, специалист районной администрации Константин Чесноков, ветераны труда Ирина Болмазова и Александр Капишников. В торжественной обстановке им вручили свидетельства о занесении на Доску почета.

Среди тех, кто принимает заслуженные поздравления от родных и близких и Наталья Борисовна Черноева, учитель начальных классов. Она 37 лет обучает первоклашек в родной Кебезенской школе.

Белый, голубой, красный. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского флага, собрали на площади возле районной администрации сотни и сотни жителей райцентра.

Самые маленькие, при поддержке волонтеров, приняли участие во флэш-мобе по раскраске главного государственного символа страны. Для всех остальных в этот солнечный день - добрые благопожелания и концертная программа с песнями и танцевальными номерами.

Владимир Виноградов