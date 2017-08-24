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В Горно-Алтайске расширяется сеть городского водопровода

По плану благоустройства республиканской столицы предусмотрено организация централизованного водоснабжения в Баяте, на Заимке, и в Поселке.

ЖКХ, являясь важной частью экономики муниципалитета, требует выделения на свое содержание и развитие значительного объема финансовых ресурсов. Его расходы составляют почти четверть бюджета города. Однако повышение качества жизни населения, это основная задача властей. И как бы не было затратным развитие действующей и создание недостающей социальной инфраструктуры, работа в этом направлении идет хорошими темпами. Так, например, только за прошлый год В Горно-Алтайске было построено более 4 км водопроводных сетей, по словам специалистов, в этом году работа будет продолжена.

СЕРГЕЙ БИЛИЧУК, НАЧАЛЬНИК КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «По водоснабжению, уже разыграны контракты, будут строиться линии водопровода, это Поселок: линия Долгих, Шелковичная, Алагызова. Так же Чкаловский лог и район Заимки».

Таким образом, внимание уделяется всем микрорайонам, однако есть те, где работы по водоснабжению вести особо затратно, да и географическое расположение играет не последнюю роль. Таким, например, является Баят. В настоящее время водоснабжение здесь осуществляется двумя локальными водозаборами. Однако они не обеспечивают потребностей в воде всего микрорайона, который в последние годы, очень активно застраивается.

АЛЕКСАНДРА КОШКИНА, НАЧАЛЬНИК АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА АО "ВОДОКАНАЛ": «На сегодняшний день городским управлением жилищно-коммунального и дорожного хозяйства разработана проектно-сметная документация стоимостью 22,5 млн. рублей из них освоено около 2 млн рублей. В этом году планируется освоить 1,8 млн рублей. На первом этапе будет построена насосная станция первого подъема и смонтированы промежуточные 2 резервуара по 50 метров кубических».

Стоит отметить, что в городе активно ведется строительство нового жилья. За 2016 год введено в эксплуатацию 35 тыс. квадратных метра, более 24 тыс. из них – это частная застройка. Выдано более 330 разрешений на строительство, включая индивидуальную жилую и многоквартирную застройку, административные здания.​ В настоящее время ведется строительство 13-ти многоквартирных жилых домов.

Отметим, что 69% застройки столицы- это все-таки индивидуальные жилые дома. На их строительство, только за этот год выделено около трехсот земельных участков. И сейчас их нужно обеспечить инженерной инфраструктурой: водопроводом, дорогами, газом. Население столицы РА растет с каждым годом. И большинство, для жизни, выбирают именно Горно-Алтайск. Поэтому сделать муниципалитет современным комфортным для проживания городом, было, есть и остается приоритетной задачей местных властей.

Кристина Бандура