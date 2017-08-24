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В РА активно используют санавиацию

Экстренная помощь для жителей отдаленных районов. В этом году РА вошла в федеральную программу развития санитарной авиации. 70 миллионов рублей выделено региону для того, чтобы доставлять в Горно-Алтайск пациентов в тяжелом состоянии, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь. За один месяц выполнено 18 полетов.

Это не просто более комфортное и быстрое перемещение. Это шанс на спасение жизни. Для РА использование санавиации вдвойне необходимо. Во-первых, уровень медицинского оснащения столичных учреждений здравоохранения на порядок выше. Помимо непосредственного лечения сюда привозят больных и для уточнения диагноза.

СЕРГЕЙ ЗЕМЦОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РА: «Появились новые порядки оказания медицинской помощи: при сердечно-сосудистой патологии, при подозрении на инсульты, где четко прописано, что при подозрении на эти заболевания в первые сутки больной должен, ему должна быть проведена процедура компьютерной диагностики, не секрет, что в районах просто нет компьютерных томографов».

Это срочный рейс из Кош-Агачского района. 39-летний пациент с обширным инфарктом. На взлетной площадке их встречает карета скорой помощи. Больного немедленно доставляют в больницу, а значит, есть шанс на спасение жизни. Труднодоступность населенных пунктов - главная причина необходимости использования санитарного вертолета. Соответствующая федеральная программа разработана в этом году по поручению Президента страны Владимира Путина. Более трех миллиардов рублей распределены между 34-мя регионами. Наша республика получила 70 миллионов.

СЕРГЕЙ ЗЕМЦОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РА: «Вопрос медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных районов нашей республики находится под контролем у главы Бердникова А.В. Он курирует это направление с 24 июля нами проведены закупочные процедуры и у нас появилась возможность летать сколь угодно много, не побоюсь этого слова, потому что денег пришло в достаточном количестве в республику».

Если в прошлом в год совершалось от 2 до 8 полетов, то на сегодня в течение одного месяца их выполнено 18. Сейчас вертолет заправят горючим и он отправится в Усть-Коксинский район. У 63-трехлетнего мужчины предположительно - перитонит, необходима срочная операция. База санитарной авиации остается на территории горно-алтайского аэропорта.

Олеся Овсянкина