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Жительница столицы отдала мошеннику полмиллиона рублей

Полмиллиона в подарок по скайпу. В дежурную часть полиции обратилась жительница Горно-Алтайска. Она сообщила, что ее знакомый, злоупотребил ее доверием, и завладел принадлежащими ей деньгами в сумме более 500 тыс. рублей.

История началась более года назад, когда 40 летняя женщина познакомилась в интернете с молодым человеком. Они общались по телефону и Skype. Войдя в доверие, злоумышленник, знавший о том, что она продала дом, рассказал о своем, якобы, бизнесе и предложил «инвестировать» деньги для получения прибыли. Поверив ему, горожанка перевела свои сбережения на указанные ей счета электронных кошельков. Получив переводы, молодой человек отключил свои мобильные телефоны и заблокировал контакт потерпевшей в Skype. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию.

МЕРГЕН БЕЛЕШЕВ, СТАРШИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РОССИИ по РА: «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».