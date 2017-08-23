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Людмила Рыспаева выиграла золото чемпионата России

23ryspaevaТюменское золото. Людмила Рыспаева победила на чемпионате России по триатлону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях участвовали сто сорок человек из разных регионов России. В классе «колясочники» наша землячка показала лучший результат.

Спортсменка, педагог, общественница, человек с активной гражданской, жизненной позицией. Эти слова как нельзя лучше характеризуют Людмилу Рыспаеву. В нашей республике она известна многим. Несмотря на свою инвалидность, Людмила добилась отличных результатов в плавании. Она занимается с детьми в реабилитационном центре и много времени посвящает общественным делам.

Для того, чтобы достичь финиша, спортсменке по паратриатлону нужно было проплыть на открытой воде 750 метров, затем 20 километров на специальном велосипеде и еще 5 километров на трековой коляске.

Поздравления спортсменка принимала в актовом зале министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. Ведомство изначально Людмилу поддержало, как материально, так и морально. И в дальнейшем, по словам министра Адара Сумина, чемпионка также может рассчитывать на помощь. Для спортсменки выделили специалиста, который будет помогать на соревнованиях и в подготовке заявочных документов.

Еще один ближайший человек Людмилы Рыспаевой ее сын Дамир, который также гордится достижениями мамы, но главное желание мальчика - ее здоровье.

Впереди у Людмилы Рыспаевой большой путь, нелегкие сборы, тренировки и соревнования. И уже в будущем возможно у нас будет своя параолимпийская чемпионка.

Марина Кулеева

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