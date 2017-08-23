Вниманию телезрителей г.Горно-Алтайска и близлежащих сел!
ГТРК "Горный Алтай" сообщает, что в связи с проведением технических работ по переходу на цифровое вещание по всей республике, в период с 16 по 24 августа отключено вещание в цифровом формате программ ГТРК "Горный Алтай" (Местное время. Вести-Эл Алтай).
Включения программ ГТРК «Горный Алтай» будут транслироваться в аналоговом формате на 7 телевизионном канале (диапазон VHF, частота 186 МГц).

НОВОСТИ

Актуальные вопросы гостиничного бизнеса обсудили в Горно-Алтайске

23gostinicaСоответствовать времени и стандартам. В Горно-Алтайске прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в сфере гостиничного бизнеса». Ее участники обсудили организацию этого вида бизнеса и факторы, которые мешают его развитию. В ходе встречи также провели обзор мероприятий, направленных на развитие туристической сферы.

На мероприятие были приглашены эксперты из разных городов России. Они рассказали о факторах, тормозящих развитие туристской и гостиничной отрасли и поделились информацией о путях их преодоления. Познакомили с новыми нормативными документами, касающимися гостиничной деятельности. Среди участников конференции были и непосредственные руководители туристических баз и гостиниц.

Дарья Куликова

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.