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Актуальные вопросы гостиничного бизнеса обсудили в Горно-Алтайске

Соответствовать времени и стандартам. В Горно-Алтайске прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в сфере гостиничного бизнеса». Ее участники обсудили организацию этого вида бизнеса и факторы, которые мешают его развитию. В ходе встречи также провели обзор мероприятий, направленных на развитие туристической сферы.

На мероприятие были приглашены эксперты из разных городов России. Они рассказали о факторах, тормозящих развитие туристской и гостиничной отрасли и поделились информацией о путях их преодоления. Познакомили с новыми нормативными документами, касающимися гостиничной деятельности. Среди участников конференции были и непосредственные руководители туристических баз и гостиниц.

Дарья Куликова