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В Горно-Алтайске прошла педагогическая конференция

Главное - воспитать, а уже потом дать знания. Так Президент страны Владимир Путин обозначил приоритеты в современном образовательном процессе. Сегодня в Горно-Алтайске прошла традиционная Августовская педагогическая конференция. Насыщенная программа началась с торжественного мероприятия в Национальном театре.

В этом году традиционная конференция педагогов проходит в День государственного флага. Не случайно. Один символов страны, который воплощает ее духовную и историческую общность, прививает подрастающему поколению уважительное отношение к своей родине. И кто, как не учитель вносит самый весомый вклад в воспитании настоящих патриотов. От имени главы педагогическое сообщество республики приветствует первый вице-премьер. Наталья Екеева подчеркнула, что система образования в регионе - на уровне общероссийских показателей. В зоне особого внимания: подготовка выпускников и повышение квалификации учителей. Что касается перспектив в сфере образования, то здесь одна из приоритетных задач - экспертиза учебных пособий, внедрение единого образовательного пространства с новыми государственными стандартами. Здесь же дан ответ на самый частный вопрос: отменят ли ЕГЭ?

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «ЕГЭ отменен не будет, поскольку он является социальным лифтом и позволяет выпускникам из всех российских регионов поступать в лучшие ВУЗы и вы знаете на примере нашей республики, что у нас за последние годы выросло количество наших выпускников, которые учатся в лучших ВУЗах страны, начиная с МГУ, высшей школе экономики и т.д за счет вас дорогие учителя мне хотелось бы поблагодарить от имени Правительства РА за ту большую работу, которую вы ведете, за все те результаты, которые мы получаем».

Республику ждет большая работа и по ликвидации сменности, к 2025 году этот вопрос будет решен за счет реконструкции четырех и строительства 15-ти зданий школ. Отдельное внимание не только к качеству образования, но и к комфортности его получения.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Доля школ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, составляет в городе 100%, в сельской местности - 90. В 17 году дополнительно главой РА Александром Васильевичем выделено на ремонт к 1 сентября еще дополнительно 15 млн».

Всего же в этом году на ремонты школ выделено 117 миллионов рублей. Вообще к сфере образования всегда уделялось особое внимание. Каждый год при рассмотрении бюджета депутаты стараются учитывать все потребности этого направления.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Они были единодушны в решении, чтобы 27% республиканского бюджета, или 4 млрд 299 млн рублей было выделено на сферу образования в этом году».

Основные мероприятия педагогической конференции развернулись на тематических площадках. Тема этого года "Формирование единой культурно-воспитательной системы". Дискуссии, семинары, презентации и мастер-классы.

Одна из площадок "психологические аспекты работы с особыми детьми". - детьми с ограниченными возможностями здоровья, трудными подростками и одаренными детьми. Хотя Ольге Конореевой по душе другое определение - мотивированные. Главный вопрос: как помочь развить талант при серьезной нагрузке как школьной программы, так и при внеурочной деятельности?

Говоря о перспективах в системе образования, нельзя сказать и о нововведениях. Так, по части аттестационной кампании, с 2020 года для 9-х классов вводится обязательный экзамен по иностранному языку, с 22-года - для одиннадцатиклассников. Отметим, что в некоторых регионах такие правила уже в действии. Кроме того, для девятиклассников будет обязательным устный экзамен по русскому языку. Также в числе новшеств: в течение трех лет управления образования будут переданы с муниципального на республиканский уровень. Все для того, чтобы каждый школьник получал равные возможности для обучения.

Олеся Овсянкина