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Уборочная кампания в Уймонской долине в самом разгаре

Специалисты министерства сельского хозяйства побывали в крупных фермерских хозяйствах Усть-Коксинского района, обратив внимание на ход заготовки кормов, вопросы селекционного и племенного дела, мелиорации и господдержки сельхозтоваропроизводителей.

Комплекс полевых работ необходимо провести достойно. Это подчеркнул вице-премьер региона, министр сельского хозяйства А. Манзыров в ходе рабочей поездки в Усть-Коксинский район. Он встретился с руководителями сельхозпредприятий, осмотрел технику, которая будет задействована в ходе кормоуборочной кампании, а также качество кормовых культур. Поскольку из-за засушливой погоды в начале лета этот вопрос требует особого внимания.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Как обстоят дела с кормами, как идет сенозаготовка? Поэтому мы сами ездим. Мы ранее здесь уже были, и сейчас после августовских дождей ситуация какова? И хотелось бы воочию посмотреть - где, как отработать, чтобы к зиме наши животноводы вошли подготовленными».

Однолетние и многолетние травы, естественные сенокосы, зерновые культуры. Крестьянско-фермерское хозяйство ИП "Карякина" - единственное предприятие в республике, у которого растет еще и пшеница. В других районах такие посевы сделать невозможно из-за климатических условий. Кроме того, здесь выращивают овес сорта "Нарымский", который считается суперэлитой.

А это сельхозпредприятие "Русь", территория Чендекского сельского поселения. Основной вид деятельности - животноводство, производство молока, мяса. Сегодня здесь 458 голов КРС, 116 из них - дойный гурт. Продукция сбывается в Усть-Коксинский маслосырзавод и мясокомбинат. Площади пахотных земель составляют почти полторы тысячи га на кормовые цели.

В целом, для проведения сезонных полевых работ в текущем году до сельхозтоваропроизводителей региона были доведены средства федерального и республиканского бюджетов в сумме 261 млн рублей. Крестьянско-фермерское хозяйство ИП "Карякина" и предприятие "Русь" как раз таки стали одними из получателей этой господдержки. Вместе с тем, вице-премьер А. Манзыров обратил особое внимание на вопросы проведения в районах мелиоративных работ, а также селекционного и племенного дела.

Владимир Попошев