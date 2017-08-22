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Флешмобом "Триколор" отметили День государственного флага России в столице региона

Акция уже стала традиционной и с каждым годом набирает все большую популярность. Десятки молодых ребят и девушек подняли бело-сине-красное полотно на гору Тугая. Представители власти и общественности отметили, подобные акции воспитывают у будущего поколения уважение к государственным символам, к Родине.

Если год назад на вершине Тугаи был развернут сорокаметровый флаг России, то в этом - абсолютный рекорд. 50 метров. Огромное полотно, аналогов, которому нет в РА, ребята очень бережно и аккуратно готовили к подъему. Пройти предстоит, ни много ни мало, порядка 400 метров. А перед этим, последние приготовления и история государственного символа, его особенности и отличительные черты.

Флешмоб «ТРИКОЛОР» организован по инициативе регионального отделения "Единая Россия", активистов Молодой Гвардии. Акция уже успела приобрести популярность. Впервые 15-метровый флаг был поднят на Тугаю в 2009 году. И с тех пор поменялся и размер триколора, и количество участников восхождения. Которые с большим удовольствием покоряют гору, ради благой цели. Большой дружной командой, нога в ногу, шаг за шагом они идут к намеченной цели.

Стоит отметить, что с этого года, отмечать день государственного флага именно восхождением на гору Тугая, станет традиционным. Полотно поднято, фотографии сделаны. Гордость за проделанный путь. В течение всего дня огромный триколор находился на горе, как символ Великой и Единой России.